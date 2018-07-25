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Дата распечатки: 25.07.2018 19:40
 
25.07.2018 19:22 Политика, Экономика

Беларусь меняет своих представителей в ЕЭК

Минск, 25 июля. Два члена коллегии (министра) Евразийской экономической комиссии Сергей Сидорский и Валерий Корешков покидают ЕЭК. По информации БелаПАН, Совет ЕЭК уже одобрил соответствующее кадровое решение.
Предполагается, что в ближайшее время эти кадровые вопросы будут рассмотрены на заседаниях Евразийского межправительственного совета и Высшего евразийского экономического совета.

По неофициальной информации, на место Сергея Сидорского в ЕЭК может быть назначен Александр Субботин (в настоящее время — помощник президента Беларуси по Витебской области), а вместо Валерия Корешкова членом коллегии ЕЭК может стать Виктор Назаренко (председатель Государственного комитета по стандартизации).

Ротация двух членов коллегии ЕЭК — внеочередная. По мнению экспертов, ее, скорее всего, инициировала белорусская сторона, которая могла быть недовольна ходом интеграционных процессов.

Напомним, в марте этого года Александр Лукашенко выражал недовольство деятельностью белорусских представителей в Евразийской экономической комиссии.

Во время мартовского отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год глава государства обратил внимание, что в рамках Евразийского экономического союза создаются барьеры на пути свободного перемещения белорусских товаров.

"Это уже становится смешным, средства массовой информации у нас ерничают — что это у вас за "таежный" союз такой, что отношение к странам-членам жестче, чем к другим? Я не говорю про молоко, которое стало наглым политическим инструментом совсем недавно… Даже наш цемент не можем свободно продавать. Вот это экономический союз", — недоумевал Лукашенко.

В этой связи он раскритиковал работу представителей Беларуси в Евразийской экономической комиссии.

"Зачем имитировать деятельность, если решаются вопросы только других стран? Ни одна из наших проблем не снята. Поэтому вы должны выбирать один-два серьезных вопроса на 2018 год и упорно "долбить" их, пока они не будут решены", — подчеркивал Лукашенко, обращаясь к чиновникам.

Дмитрий Заяц, БелаПАН.

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