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Дата распечатки: 25.07.2018 22:58
 
25.07.2018 21:30 Безопасность

Белорусские военные на АрМИ-2018 в Китае осваивают местную БМП

Минск, 25 июля. Белорусские участники конкурса "Суворовский натиск" продолжают подготовку к состязанию в рамках АрМИ-2018, первый этап которого состоится 30 июля на полигоне сухопутных войск НОАК в Корле Синьцьзян-Уйгурского автономного района КНР.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Беларуси, занятия с белорусскими мотострелками по практическому вождению китайских боевых машин пехоты ZBD 86-А провели руководитель команды полковник Александр Погуляйло и подполковник Сергей Савицкий. Заезды на 13-тонных гусеничных бронемашинах проходили сначала на запасной, затем на основной трассе конкурса.

Главной задачей для белорусских экипажей во время тренировочных заездов было определение возможностей вверенной техники и своей способности управлять ею безопасно и максимально эффективно. Изучались также особенности трассы и отдельных препятствий.

Белорусская команда будет бороться за первенство с мотострелками из Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Китая и России.
БелаПАН.

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Среда, 25 Июль 2018, 22:58
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