Белорусские военные на АрМИ-2018 в Китае осваивают местную БМП

Минск, 25 июля. Белорусские участники конкурса "Суворовский натиск" продолжают подготовку к состязанию в рамках АрМИ-2018, первый этап которого состоится 30 июля на полигоне сухопутных войск НОАК в Корле Синьцьзян-Уйгурского автономного района КНР.



Как сообщается на сайте Министерства обороны Беларуси, занятия с белорусскими мотострелками по практическому вождению китайских боевых машин пехоты ZBD 86-А провели руководитель команды полковник Александр Погуляйло и подполковник Сергей Савицкий. Заезды на 13-тонных гусеничных бронемашинах проходили сначала на запасной, затем на основной трассе конкурса.



Главной задачей для белорусских экипажей во время тренировочных заездов было определение возможностей вверенной техники и своей способности управлять ею безопасно и максимально эффективно. Изучались также особенности трассы и отдельных препятствий.



Белорусская команда будет бороться за первенство с мотострелками из Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Китая и России.