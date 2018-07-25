БАТЭ сыграл вничью с финским ХИКом в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Борисов, 25 июля. Вничью 0:0 завершился для борисовского футбольного клуба БАТЭ первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против финского ХИКа. Встреча прошла 25 июля в Борисове в присутствии 11.567 зрителей.



Состав БАТЭ: Щербицкий, Филипович, Драгун, Иванич, Сигневич, Скавыш (Глеб, 65), Риос, Филипенко, Стасевич (капитан), Бага, Володько. В запасе: Чичкан, Яблонский, Березкин, Туоминен, Шкурдюк, Мухамедов. Предупрежден Сигневич (62).



Статистика матча (подсчет УЕФА): удары по воротам — 14:7 в пользу БАТЭ (первый тайм — 9:3), из них в створ ворот — 3:1 (3:0), угловые удары — 4:3 (0:1), штрафные удары — 6:8 (4:5), офсайды — 1:1 (1:0).



Ответный матч пройдет в Хельсинки 1 августа. Победитель пары в 3-м квалификационном раунде сыграет с лучшим в противостоянии "Кукеси" (Албания) — "Карабах" (Азербайджан). Эти команды в первом поединке также мячей не забили. Проигравший "опустится" в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с победителем пары "Олимпия" (Словения) — "Крусейдерс" (Северная Ирландия).