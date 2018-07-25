25.07.2018 14:31 Фото
Пресс-тур на Борисовский завод медицинских препаратов
25 июля в Борисове Минской области состоялось пресс-мероприятие "Реализация государственной программы по развитию импортозамещающих лекарственных и фармацевтических средств. Запуск новой линии производств на Борисовском заводе медицинских препаратов".
На снимках:
1 — заместитель генерального директора холдинга "Белфармпром" Виктор Шеин;
2 — генеральный директор Борисовского завода медпрепаратов Виталий Дереш.
На снимках:
1 — заместитель генерального директора холдинга "Белфармпром" Виктор Шеин;
2 — генеральный директор Борисовского завода медпрепаратов Виталий Дереш.