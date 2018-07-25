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Дата распечатки: 25.07.2018 15:17
 
25.07.2018 14:31 Фото

Пресс-тур на Борисовский завод медицинских препаратов

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25 июля в Борисове Минской области состоялось пресс-мероприятие "Реализация государственной программы по развитию импортозамещающих лекарственных и фармацевтических средств. Запуск новой линии производств на Борисовском заводе медицинских препаратов".

На снимках:
1 — заместитель генерального директора холдинга "Белфармпром" Виктор Шеин;
2 — генеральный директор Борисовского завода медпрепаратов Виталий Дереш.
Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Среда, 25 Июль 2018, 15:17
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