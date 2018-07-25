Борисовский завод медпрепаратов начал выпуск лекарств в шприцевом наполнении

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25 июля в Борисове Минской области состоялось пресс-мероприятие "Реализация государственной программы по развитию импортозамещающих лекарственных и фармацевтических средств. Запуск новой линии производств на Борисовском заводе медицинских препаратов".



Наталья Кабак, заместитель начальника цеха Борисовского завода медицинских препаратов: "В этом году мы запустили три новых производственных участка по производству ампул шприцевого наполнения. Современными считаются ампулы шприцевого наполнения. Они более легкие в применении. Не нужен нож для вскрытия ампул. И потребителям проще, и медикам проще. И качество препаратов выше. Основное требование к инъекционным препаратам — отсутствие механических включений. И вот ампулы шприцевого наполнения позволяют нам минимизировать эти включения при вскрытии ампул".