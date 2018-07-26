В Слонимском районе сгорело почти 9 га посевов тритикале

Минск, 26 июля. Возле деревни Новоорловичи Слонимского района сгорело 8,7 га посевов тритикале, сообщило Гродненское областное управление МЧС.



ЧП произошло во второй половине дня 25 июля. Работники МЧС и хозяйства спасли 71,3 га посевов. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем.



С начала года в области зарегистрировано 179 случаев загорания сухой растительности на общей площади 66,7 га, 38 лесных пожаров на общей площади 67,9 га.