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Дата распечатки: 26.07.2018 08:14
 
26.07.2018 07:30 Общество

В Слонимском районе сгорело почти 9 га посевов тритикале

Минск, 26 июля. Возле деревни Новоорловичи Слонимского района сгорело 8,7 га посевов тритикале, сообщило Гродненское областное управление МЧС.

ЧП произошло во второй половине дня 25 июля. Работники МЧС и хозяйства спасли 71,3 га посевов. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

С начала года в области зарегистрировано 179 случаев загорания сухой растительности на общей площади 66,7 га, 38 лесных пожаров на общей площади 67,9 га.
БелаПАН.

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Четверг, 26 Июль 2018, 08:14
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