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Дата распечатки: 26.07.2018 08:14
 
26.07.2018 07:42 Политика

Лукашенко рассчитывает на расширение "плодотворных и взаимовыгодных" отношений с Мальдивами

Минск, 26 июля. Александр Лукашенко "от имени белорусского народа и себя лично" поздравил президента Мальдивской Республики Абдулу Ямина Абдула Гаюма и народ этой страны с Днем независимости.

"Глава государства выразил надежду на расширение плодотворных и взаимовыгодных белорусско-мальдивских отношений, укрепление двусторонних связей и контактов на всех уровнях", — сообщает пресс-служба официального лидера Беларуси.

Лукашенко пожелал коллеге "успешной государственной деятельности", а народу — "мира и благополучия".

59-летний Гаюм правит островным государством с ноября 2013 года. Его предшественник Мохаммед Нашид — победитель первых демократических выборов 2008 года — ушел в отставку из-за массовых протестов.
БелаПАН.

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