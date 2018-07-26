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Дата распечатки: 26.07.2018 09:55
 
26.07.2018 08:22 Политика

Лукашенко: Куба продолжает свой непростой, но достойный и независимый путь, опираясь на идеи Фиделя и высокие принципы революции

Минск, 26 июля. Александр Лукашенко поздравил председателя Государственного совета и Совета министров Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса, первого секретаря центрального комитета Коммунистической партии Рауля Кастро Руса и народ этой страны с Днем национального восстания.

"Куба продолжает свой непростой, но достойный и независимый путь, опираясь на идеи Фиделя и высокие принципы Кубинской революции, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба. — Между нашими странами сложились отношения, основанные на взаимном доверии и поддержке, а конструктивное двустороннее партнерство имеет значительные перспективы".

Лукашенко выразил уверенность, что совместная работа по активизации белорусско-кубинского торгово-экономического и научно-технического сотрудничества "целиком отвечает стратегическим интересам обоих государств".
БелаПАН.

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