Лукашенко: Куба продолжает свой непростой, но достойный и независимый путь, опираясь на идеи Фиделя и высокие принципы революции

Минск, 26 июля. Александр Лукашенко поздравил председателя Государственного совета и Совета министров Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса, первого секретаря центрального комитета Коммунистической партии Рауля Кастро Руса и народ этой страны с Днем национального восстания.



"Куба продолжает свой непростой, но достойный и независимый путь, опираясь на идеи Фиделя и высокие принципы Кубинской революции, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба. — Между нашими странами сложились отношения, основанные на взаимном доверии и поддержке, а конструктивное двустороннее партнерство имеет значительные перспективы".



Лукашенко выразил уверенность, что совместная работа по активизации белорусско-кубинского торгово-экономического и научно-технического сотрудничества "целиком отвечает стратегическим интересам обоих государств".