Беларусь и Колумбия взаимно отменят визы для владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов

Минск, 26 июля. Указом президента от 24 июля одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и Колумбии о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов.



МИД уполномочен на проведение переговоров по проекту соглашения. Ведомству разрешено при необходимости вносить в документ изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера. Указ опубликован 26 июля на Национальном правовом интернет-портале.



Колумбия не входит в список 80 стран, гражданам (подданным) которых разрешено находиться в Беларуси без визы в течение 30 дней при условии въезда через минский аэропорт.