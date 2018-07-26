Разыскиваемый за мошенничество минчанин два года жил в лесу

Минск, 26 июля. В Жодине (Минская область) 22 июля оперативные сотрудники уголовного розыска задержали минчанина 1982 года рождения, находящегося в межгосударственном розыске за мошенничество в особо крупном размере.



Как сообщает МВД, 35-летний минчанин, сейчас подозреваемый еще и в грабеже в Жодине, по собственной воле жил в лесу. Причина отшельничества — игровая зависимость, из-за которой он лишился семьи и всех социальных связей.



Опознал подозреваемого, случайно встреченного на остановке в Жодине, курсант 3-го курса Академии МВД, который проходит учебную практику в городском отделе внутренних дел. Курсант позвонил Александру Михирёву, старшему оперуполномоченному отдела уголовного розыска Жодинского ГОВД, который объяснил дальнейшие действия и вызвал подкрепление.



Подозреваемый около полугода находился в межгосударственном розыске. Жил зимой и летом в шалаше, обеспечивал себя едой: ловил рыбу, собирал грибы, чернику, иногда продавал ее случайным людям. Свое убежище построил недалеко от места отдыха водителей фур, которые оставляли съестные припасы, взятые в дорогу, иногда и одежду.



Ранее задержанный страдал игровой зависимостью. Проигравшись до последней копейки, он лишился жены и ребенка, со временем отвернулись и друзья. Взял в Минске большой банковский кредит и крупные суммы денег взаймы, однако отыграться не получилось, как и рассчитаться с долгами. В итоге мужчина стал подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере.



"Отшельничество было добровольным — он не хотел беспокоить родных. Голодным не был, на спиртное деньги не тратил, что значительно отличается от людей той категории, которая проживает в лесу и в заброшенных домах", — рассказал майор милиции Михирёв.