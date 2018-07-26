26.07.2018 11:09 Общество
Правозащитники призвали апелляционную инстанцию по делу Галко "ликвидировать все пробелы судебного следствия и вынести законное решение"
Минск, 26 июля. Правозащитники призвали апелляционную инстанцию по делу журналиста Дмитрия Галко "ликвидировать все пробелы судебного следствия и вынести законное и обоснованное решение". Совместное заявление девяти белорусских правозащитных организаций опубликовано на сайте spring96.org.
"Государство обязано обеспечить объективное расследование любого дела и справедливое судебное разбирательство всем и каждому, — говорится в заявлении. — По делам же, связанным с публичной критикой действий представителей власти (в том числе сотрудников милиции), расследование должно быть максимально тщательным и безупречным — как по процедуре, так и по выводам. По нашему мнению, в данном случае оно таковым не является. Многие вопросы, существенные для дела (и для дальнейшей практики взаимоотношений граждан и сотрудников милиции), не были решены судом".
17 июля 2018 года суд Советского района Минска признал Галко виновным по статье 364 Уголовного кодекса (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) и приговорил к четырем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Приговор в законную силу еще не вступил.
Конфликт, который послужил основанием для возбуждения уголовного дела, произошел 25 ноября 2017 года. По версии следствия, Галко применил насилие в отношении сотрудников милиции, которые вошли в квартиру, где несовершеннолетний сын журналиста отмечал день рождения с друзьями. В материалах дела отмечается, что на столе были алкогольные напитки и некоторые из гостей находились в состоянии алкогольного опьянения. Галко и его сын, который также принял участие в конфликте, были задержаны с применением спецсредств и доставлены в отделение милиции. Затем Галко был доставлен в Центр изоляции правонарушителей и 27 ноября привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.
Сразу после освобождения Галко на своей странице в Facebook, а также в интервью сайтам
kyky.org и tut.by высказал свое мнение о том, что произошло. По его словам, сотрудники милиции вошли в квартиру вопреки его протесту, без санкции прокурора и других предусмотренных законом оснований. Видеосъемка в квартире осуществлялась также без согласия присутствующих, и он пытался остановить незаконные действия сотрудников милиции (не применяя к ним насилия). Галко выразил возмущение этими действиями милиционеров и утверждал, что именно они привели к травматическим последствиям — перелому ноги у подростка и позвоночника у совершеннолетнего гостя, которые испугались вторжения милиции в квартиру и выпрыгнули с балкона.
Через 12 дней после конфликта (и 10 дней после публикаций) в отношении Галко было возбуждено уголовное дело.
"Мы не можем утверждать, что возбуждение уголовного дела в отношении Галко стало результатом его критических материалов в соцсетях и СМИ, — отмечают правозащитники. — Более того, мы крайне негативно относимся к ситуации, которая привела к возникновению конфликта, — отсутствию контроля взрослых за поведением несовершеннолетних и возможному употреблению некоторыми из них алкогольных напитков. И если бы расследование уголовного дела было безупречным, мы признали бы его выводы без каких-либо возражений. Однако материалы судебного следствия не дают нам оснований посчитать его таким и исключить, что возбуждение уголовного дела является местью со стороны органов внутренних дел за критику".
Правозащитники отмечают: из материалов дела не следует, что проводилось внутреннее расследование правомерности действий сотрудников УВД при вхождении в квартиру и осуществлении видеосъемки. Суд также не дал им правовой оценки. При этом статья 25 закона об органах внутренних дел дает сотрудникам УВД право входить беспрепятственно в жилые помещения и иные законные владения граждан "только при преследовании подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, либо наличии достаточных оснований полагать, что там совершается или совершено преступление, либо находится подозреваемый или обвиняемый".
"Из показаний сотрудников милиции следует, что их визит в квартиру был вызван тем, что участковый увидел на балконе группу подростков. То есть подозрение вызвали действия, которые в худшем случае могли бы быть признанными административным правонарушением, но никак не преступлением, — отмечают правозащитники. — Помимо прочего, сотрудники милиции признали в суде, что, несмотря на длительное время их пребывания в квартире, они не начинали никаких процессуальных действий и не заявляли об их начале".
По мнению правозащитников, суд не придал должного внимания оценке законности действий милиционеров.
"Дело Галко выделяется не только потому, что он является публичной фигурой, но еще и потому, что он, вопреки интересам собственной безопасности, стал публично говорить о правах граждан и возможности их защиты при конфликтах с милицией", — отмечают авторы заявления.
Заявление подписали Белорусская ассоциация журналистов, РОО "Правовая инициатива", экспертно-правовое общество "Инициатива FORB", Белорусский документационный центр, комитет "Солидарность", Белорусский дом прав человека им. Б.Звозскова, РОО "Белорусский ПЕН-Центр", правозащитный центр "Весна", Белорусский Хельсинкский комитет.
"Государство обязано обеспечить объективное расследование любого дела и справедливое судебное разбирательство всем и каждому, — говорится в заявлении. — По делам же, связанным с публичной критикой действий представителей власти (в том числе сотрудников милиции), расследование должно быть максимально тщательным и безупречным — как по процедуре, так и по выводам. По нашему мнению, в данном случае оно таковым не является. Многие вопросы, существенные для дела (и для дальнейшей практики взаимоотношений граждан и сотрудников милиции), не были решены судом".
17 июля 2018 года суд Советского района Минска признал Галко виновным по статье 364 Уголовного кодекса (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) и приговорил к четырем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Приговор в законную силу еще не вступил.
Конфликт, который послужил основанием для возбуждения уголовного дела, произошел 25 ноября 2017 года. По версии следствия, Галко применил насилие в отношении сотрудников милиции, которые вошли в квартиру, где несовершеннолетний сын журналиста отмечал день рождения с друзьями. В материалах дела отмечается, что на столе были алкогольные напитки и некоторые из гостей находились в состоянии алкогольного опьянения. Галко и его сын, который также принял участие в конфликте, были задержаны с применением спецсредств и доставлены в отделение милиции. Затем Галко был доставлен в Центр изоляции правонарушителей и 27 ноября привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.
Сразу после освобождения Галко на своей странице в Facebook, а также в интервью сайтам
Через 12 дней после конфликта (и 10 дней после публикаций) в отношении Галко было возбуждено уголовное дело.
"Мы не можем утверждать, что возбуждение уголовного дела в отношении Галко стало результатом его критических материалов в соцсетях и СМИ, — отмечают правозащитники. — Более того, мы крайне негативно относимся к ситуации, которая привела к возникновению конфликта, — отсутствию контроля взрослых за поведением несовершеннолетних и возможному употреблению некоторыми из них алкогольных напитков. И если бы расследование уголовного дела было безупречным, мы признали бы его выводы без каких-либо возражений. Однако материалы судебного следствия не дают нам оснований посчитать его таким и исключить, что возбуждение уголовного дела является местью со стороны органов внутренних дел за критику".
Правозащитники отмечают: из материалов дела не следует, что проводилось внутреннее расследование правомерности действий сотрудников УВД при вхождении в квартиру и осуществлении видеосъемки. Суд также не дал им правовой оценки. При этом статья 25 закона об органах внутренних дел дает сотрудникам УВД право входить беспрепятственно в жилые помещения и иные законные владения граждан "только при преследовании подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, либо наличии достаточных оснований полагать, что там совершается или совершено преступление, либо находится подозреваемый или обвиняемый".
"Из показаний сотрудников милиции следует, что их визит в квартиру был вызван тем, что участковый увидел на балконе группу подростков. То есть подозрение вызвали действия, которые в худшем случае могли бы быть признанными административным правонарушением, но никак не преступлением, — отмечают правозащитники. — Помимо прочего, сотрудники милиции признали в суде, что, несмотря на длительное время их пребывания в квартире, они не начинали никаких процессуальных действий и не заявляли об их начале".
По мнению правозащитников, суд не придал должного внимания оценке законности действий милиционеров.
"Дело Галко выделяется не только потому, что он является публичной фигурой, но еще и потому, что он, вопреки интересам собственной безопасности, стал публично говорить о правах граждан и возможности их защиты при конфликтах с милицией", — отмечают авторы заявления.
Заявление подписали Белорусская ассоциация журналистов, РОО "Правовая инициатива", экспертно-правовое общество "Инициатива FORB", Белорусский документационный центр, комитет "Солидарность", Белорусский дом прав человека им. Б.Звозскова, РОО "Белорусский ПЕН-Центр", правозащитный центр "Весна", Белорусский Хельсинкский комитет.