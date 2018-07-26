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Дата распечатки: 26.07.2018 11:22
 
26.07.2018 11:05 Безопасность

В Новосибирске в рамках подготовки к международному конкурсу "Отличники войсковой разведки" с командами проведены инструкторско-методические занятия

Минск, 26 июля. На воздушно-десантном комплексе Новосибирского высшего военного командного училища (Россия) участники конкурса в рамках Армейских международных игр — 2018 отработали вопросы посадки разведывательных групп в вертолет и высадки из него, выполнение нормативов по тактической, военно-медицинской подготовке, РХБ-защите, вождению БМП-2 в сложных условиях местности, а также норматив по установлению связи с "центром".

Как сообщает Министерство обороны Беларуси, точность и меткость разведчиков проверят на следующем этапе. Бойцы должны будут выполнить упражнения стрельб из пистолета Макарова, автомата Калашникова, ручного пулемета Калашникова, снайперской винтовки Драгунова и ручного гранатомета РПГ, а также выполнить метание гранат, ножей и саперных лопаток на точность с трех различных дистанций.

Кроме того, разведчики должны провести огневую засаду и преодолеть минно-взрывное заграждение. Завершится конкурс марш-броском разведывательных групп на пять километров в район сбора с проведением боевой стрельбы и преодолением водной преграды.

На сегодняшний день с командами проведены инструкторско-методические занятия по преодолению всех этапов. На полигоне Кольцово каждая команда смогла изучить тонкости выполнения практически всех элементов.
БелаПАН.

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