В Новосибирске в рамках подготовки к международному конкурсу "Отличники войсковой разведки" с командами проведены инструкторско-методические занятия

Минск, 26 июля. На воздушно-десантном комплексе Новосибирского высшего военного командного училища (Россия) участники конкурса в рамках Армейских международных игр — 2018 отработали вопросы посадки разведывательных групп в вертолет и высадки из него, выполнение нормативов по тактической, военно-медицинской подготовке, РХБ-защите, вождению БМП-2 в сложных условиях местности, а также норматив по установлению связи с "центром".



Как сообщает Министерство обороны Беларуси, точность и меткость разведчиков проверят на следующем этапе. Бойцы должны будут выполнить упражнения стрельб из пистолета Макарова, автомата Калашникова, ручного пулемета Калашникова, снайперской винтовки Драгунова и ручного гранатомета РПГ, а также выполнить метание гранат, ножей и саперных лопаток на точность с трех различных дистанций.



Кроме того, разведчики должны провести огневую засаду и преодолеть минно-взрывное заграждение. Завершится конкурс марш-броском разведывательных групп на пять километров в район сбора с проведением боевой стрельбы и преодолением водной преграды.



На сегодняшний день с командами проведены инструкторско-методические занятия по преодолению всех этапов. На полигоне Кольцово каждая команда смогла изучить тонкости выполнения практически всех элементов.