В Брестской области выявили нарушения законодательства в сфере распоряжения собственностью в госорганизациях

Минск, 26 июля. Прокуратура Брестской области выявила нарушения законодательства при распоряжении собственностью в государственных организациях.



По информации Генеральной прокуратуры Беларуси, в сфере распоряжения денежными и иными материальными ресурсами прокуроры области только в первом полугодии 2018 года провели 56 проверок предприятий. По их результатам внесли 50 представлений, 24 предписания, 26 лиц официально предупредили о недопустимости нарушения законодательства. Инициировали привлечение 18 лиц к административной, 287 — к дисциплинарной ответственности, обеспечили возмещение вреда на 227 тыс. рублей.



Основные нарушения: необеспечение сохранности движимого и недвижимого имущества, товарно-материальных ценностей; ненадлежащий учет имущества; необоснованное расходование денежных средств; непринятие мер по взысканию просроченной дебиторской задолженности.



Например, в одном из хозяйственных обществ Бреста с почти стопроцентной долей коммунальной собственности в уставном фонде прокуроры установили факт незаконного расходования денег предприятия — предоставление займа субъекту хозяйствования частной формы собственности. Значительная сумма собственных оборотных средств (70 тыс. рублей), которые могли бы быть использованы на укрепление материально-технической базы, развитие производства, выплаты стимулирующего характера работникам, была перечислена сторонней организации. При этом, несмотря на предусмотренное в договоре условие о возврате займа в течение месяца с момента его предоставления, деньги вернули лишь спустя полтора года и только после вмешательства органов прокуратуры.



За нарушение порядка предоставления займа руководитель хозяйственного общества по постановлению прокуратуры Брестской области подвергнут административному взысканию в виде штрафа на 10 базовых величин.



В ряде случаев нарушения при использовании объектов собственности государственных предприятий сопряжены с совершением их должностными лицами преступлений.



Так, руководитель сельскохозяйственной организации Лунинецкого района без оформления договорных обязательств передал в безвозмездное пользование фермерскому хозяйству картофелеуборочный комбайн, который государственное предприятие приобрело на условиях лизинга. Он же похитил принадлежащую предприятию кабину трактора. Как следствие, в отношении указанного должностного лица прокурор возбудил два уголовных дела.