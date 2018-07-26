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Дата распечатки: 26.07.2018 12:58
 
26.07.2018 11:50 Общество

В ДТП в Каменецком районе погибли мать и двое маленьких детей

Минск, 26 июля. По информации управления ГАИ УВД Брестского облисполкома, 26 июля около 08.15 на автодороге Р-83 Брест — Каменец — НП "Беловежская пуща" произошла дорожная авария, в результате которой погибли три человека.

По предварительным данным, водитель "МАЗа", житель Каменца 1957 года рождения, при выезде со второстепенной дороги на автодорогу Р-83 не предоставил преимущество автомобилю "Рено-Мастер" под управлением брестчанина 1986 года рождения и в результате столкнулся с ним. На месте ДТП погибли двое детей, мальчики двух и пяти лет, и их мать 1987 года рождения. Водители с травмами доставлены в Каменецкую районную больницу.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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