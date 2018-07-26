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Дата распечатки: 26.07.2018 12:58
 
26.07.2018 12:15 Общество

Вертолет МЧС Беларуси вылетел в Латвию для оказания помощи в тушении пожара в экосистеме

Минск, 26 июля. Вертолет Ми-8 МЧС Беларуси по поручению главы государства вылетел утром 26 июля в Латвию для оказания помощи в тушении пожара в экосистеме. С просьбой о помощи обратилась латвийская сторона, сообщает сайт МЧС.

В составе команды шесть спасателей и экипаж вертолета. "Ми-8 оборудован специальным водосливным устройством и 3 тонны воды может забирать почти из любого водоема. У авиации МЧС Беларуси есть большой опыт работы по тушению пожаров в природных экосистемах в сложных условиях. Помощь в ликвидации очагов огня они оказывали в Турции, Греции, России", — отмечается в сообщении.

Белорусские спасатели изучили местность, где идет тушение обширного пожара, определили места забора воды, а также решили все вопросы по пересечению границы и размещению борта в Латвии. "К тушению Ми-8 приступит сразу по прилету", — сообщает МЧС.
БелаПАН.

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