Вертолет МЧС Беларуси вылетел в Латвию для оказания помощи в тушении пожара в экосистеме

Минск, 26 июля. Вертолет Ми-8 МЧС Беларуси по поручению главы государства вылетел утром 26 июля в Латвию для оказания помощи в тушении пожара в экосистеме. С просьбой о помощи обратилась латвийская сторона, сообщает сайт МЧС.



В составе команды шесть спасателей и экипаж вертолета. "Ми-8 оборудован специальным водосливным устройством и 3 тонны воды может забирать почти из любого водоема. У авиации МЧС Беларуси есть большой опыт работы по тушению пожаров в природных экосистемах в сложных условиях. Помощь в ликвидации очагов огня они оказывали в Турции, Греции, России", — отмечается в сообщении.



Белорусские спасатели изучили местность, где идет тушение обширного пожара, определили места забора воды, а также решили все вопросы по пересечению границы и размещению борта в Латвии. "К тушению Ми-8 приступит сразу по прилету", — сообщает МЧС.