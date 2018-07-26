Лукашенко: В госаппарате не должно быть и намека на коррупционные проявления

Минск, 26 июля. На государственную службу надо привлекать самых лучших и опытных управленцев, заявил Александр Лукашенко 26 июля на совещании по вопросам социально-правовых гарантий государственных служащих и повышения престижа госслужбы.

По его словам, реализация масштабных проектов, выполнение тех или иных решений во многом зависят от профессионализма управленческих кадров. "Есть толковые управленцы — есть развитие и перспективы в стране. Поэтому к госслужащим предъявляются повышенные требования. Это должны быть специалисты, обладающие широким кругозором, способные определять стратегические задачи и правильно оценивать последствия принимаемых решений. Но прежде всего госслужащий — человек с высочайшими моральными качествами", — цитирует главу государства его пресс-служба.



Лукашенко подчеркнул, что в госаппарате не должно быть и намека на коррупционные проявления: "Я думаю, не только вы, весь народ видит мою политику в этом плане. При том, здесь нет ничего чрезвычайного и неожиданного для государственного служащего. Об этом я говорю постоянно, и это краеугольный камень любой моей президентской кампании".



За последние годы, по словам главы государства, в стране проведена масштабная работа по оптимизации численности госслужащих, "их количество сократилось на четверть и составляет чуть более 30 тысяч".



При этом он считает, что в госорганах наблюдается негативная тенденция, когда подбор кандидатов на вакантные должности затягивается на месяцы, а то и годы. "Поэтому важно решить, как именно привлечь в данную сферу самых лучших и опытных управленцев, — продолжил Лукашенко. — Правительству поручено внести соответствующие предложения, направленные на то, чтобы работа в госаппарате была почетной и привлекательной".



Официальный лидер поинтересовался у участников совещания, насколько предложенные меры позволят повысить эффективность работы госслужащих, а также финансовой составляющей данного вопроса — на это будет обращено особое внимание. "Если вы пришли ко мне с предложениями о повышении денежного довольствия и зарплат госслужащим, даже не поднимайте этот вопрос, он раз и навсегда решен", — заявил Лукашенко.



На совещании также обсуждается целесообразность учреждения медали "За безупречную государственную службу", сообщает пресс-служба.