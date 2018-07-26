На биржевых торгах белорусский рубль ослаб к евро и российскому рублю, но укрепился к доллару

Минск, 26 июля. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 26 июля белорусский рубль ослаб к евро и российскому рублю, но укрепился к доллару США.



По итогам торгов курс евро вырос на 0,0054 рубля (0,23%) и составил 2,3322 рубля.



Курс доллара снизился на 0,0008 рубля (0,04%) до 1,9893 рубля.



Курс российского рубля вырос на 0,0026 рубля (0,08%) и составил 3,1606 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Национальный банк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. 26 июля фьючерсы на североморскую смесь Brent пошли в рост и торгуются выше 74 долларов за баррель.



В России средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на 10.00 четверга повышался на 11 копеек — до 62,93 рубля, следует из данных Московской биржи.