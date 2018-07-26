26.07.2018 13:33 Политика, Общество
Лукашенко поручил разработать кодекс государственного служащего
Минск, 26 июля. По итогам прошедшего 26 июля в Минске совещания Александр Лукашенко поручил разработать кодекс или устав государственного служащего, сообщила журналистам глава Администрации президента Наталья Кочанова.
"Есть закон о государственной службе. В настоящее время в него вносятся дополнения и изменения по запланированной программе — в нынешнем году и предполагалось пересмотреть этот закон. Но вместе с тем сегодня была поставлена задача — и мы будем рассматривать это — разработать, возможно, устав государственного служащего, возможно, кодекс. Формализовать все требования в едином документе — это правильно", — цитирует Кочанову БелТА.
По ее мнению, прочитав такой устав или кодекс, желающий поступить на госслужбу "должен понять, насколько ответственна такая работа, какие преимущества она имеет и готов ли он погрузиться в эту сферу".
Во время совещания, на котором рассматривался комплекс вопросов в сфере государственной службы, Лукашенко потребовал в первую очередь говорить об ужесточении требований, которые должны предъявляться к чиновникам, а уже потом обсуждать повышение престижа госслужбы. "Если вы пришли ко мне с предложениями о повышении денежного довольствия и зарплат госслужащим, даже не поднимайте этот вопрос, он раз и навсегда решен", — предупредил он.
Участники совещания сошлись во мнении, что необходимо пересмотреть закон о государственной службе, вместе с тем целесообразно подготовить своеобразный устав или кодекс госслужащего. Лукашенко подчеркнул, что этот документ должен быть абсолютно справедливым и прозрачным, в нем необходимо прописать каждую деталь, чтобы любой человек, даже не имеющий отношения к государственной службе, понимал суть этого законодательного акта.
На совещании решено создать рабочую группу, причем не из числа госслужащих, которая рассмотрит все поднятые вопросы и внесет предложения о реализации намеченного.
Лукашенко поставил задачу, чтобы обсуждаемые документы были подготовлены в ближайшие месяцы и заработали уже с нового года.
"Есть закон о государственной службе. В настоящее время в него вносятся дополнения и изменения по запланированной программе — в нынешнем году и предполагалось пересмотреть этот закон. Но вместе с тем сегодня была поставлена задача — и мы будем рассматривать это — разработать, возможно, устав государственного служащего, возможно, кодекс. Формализовать все требования в едином документе — это правильно", — цитирует Кочанову БелТА.
По ее мнению, прочитав такой устав или кодекс, желающий поступить на госслужбу "должен понять, насколько ответственна такая работа, какие преимущества она имеет и готов ли он погрузиться в эту сферу".
Во время совещания, на котором рассматривался комплекс вопросов в сфере государственной службы, Лукашенко потребовал в первую очередь говорить об ужесточении требований, которые должны предъявляться к чиновникам, а уже потом обсуждать повышение престижа госслужбы. "Если вы пришли ко мне с предложениями о повышении денежного довольствия и зарплат госслужащим, даже не поднимайте этот вопрос, он раз и навсегда решен", — предупредил он.
Участники совещания сошлись во мнении, что необходимо пересмотреть закон о государственной службе, вместе с тем целесообразно подготовить своеобразный устав или кодекс госслужащего. Лукашенко подчеркнул, что этот документ должен быть абсолютно справедливым и прозрачным, в нем необходимо прописать каждую деталь, чтобы любой человек, даже не имеющий отношения к государственной службе, понимал суть этого законодательного акта.
На совещании решено создать рабочую группу, причем не из числа госслужащих, которая рассмотрит все поднятые вопросы и внесет предложения о реализации намеченного.
Лукашенко поставил задачу, чтобы обсуждаемые документы были подготовлены в ближайшие месяцы и заработали уже с нового года.