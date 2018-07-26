Прокуратура Брестской области направила в суд дело о взятках в отношении работника Березовского ЖКХ

Минск, 26 июля. Прокуратура Брестской области изучила и направила в суд Березовского района для рассмотрения уголовное дело по обвинению техника отдела маркетинга ГУПП "Березовское ЖКХ" 1989 года рождения в принятии незаконного вознаграждения (ч. 1 и ч. 2 ст. 433 УК) и получении взятки (чч. 1 и 2 ст. 430 УК).



Как сообщает Генеральная прокуратура, фигурант в 2017 году принял от руководителей трех субъектов хозяйствования для себя в качестве незаконного вознаграждения 800 рублей. Заинтересованные лица передали ему деньги за совершение в пределах его служебных полномочий действий в их пользу.



Молодой человек информировал представителей субъектов хозяйствования, с которыми поддерживал взаимоотношения, о предстоящих закупках товаров. Сообщал им при этом наименование и технические характеристики товарно-материальных ценностей, которые ГУПП должно было приобретать. После этого формировал документацию о закупке и представлял членам комиссии на подпись материалы с фактической стоимостью товаров, которая позволяла их считать наиболее выгодным предложением. Обвиняемый убеждал членов комиссии в экономической обоснованности и целесообразности закупок именно у конкретных предприятий, что обеспечивало поставку последними в адрес ГУПП товарно-материальных ценностей.



Кроме того, техник отдела маркетинга ГУПП "Березовское ЖКХ" выполнял функции трейдера на биржевых торгах согласно выданной директором предприятия доверенности. Такой акт руководителя уполномочил обвиняемого на совершение юридически значимых действий.



С 1 июня 2017 года по 8 января 2018 года он получил от пяти представителей субъектов хозяйствования для себя в качестве взяток материальные ценности на общую сумму 2,6 тысячи рублей, которые ему передали в связи с занимаемым должностным положением за благоприятное решение вопросов в рамках его компетенции.



"Обвиняемый, поддерживая взаимоотношения с заинтересованными лицами, с помощью инструментария электронных торговых площадок обеспечивал заключение биржевых договоров о приобретении товаров от имени ГУПП с конкретными предприятиями", — говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры.



После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности молодого человека, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий.



Уголовное дело находилось в производстве управления СК по Брестской области.



Обвиняемый находится под стражей.