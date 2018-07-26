В Минске расследуют дело лжеброкеров

Минск, 26 июля. В производстве Московского РОСК Минска находится уголовное дело в отношении "неустановленного лица, которое путем обмана и злоупотребления доверием завладело денежными средствами не менее девяти человек", сообщает Следственный комитет Беларуси.



Под торговой маркой Trade12 был организован интернет-сервис, который якобы занимался оказанием брокерских услуг. Гражданам предлагали поучаствовать в торговле валютами, металлами, контрактами, акциями. Для этого необходимо было внести деньги на торговый счет на электронной платформе.



"Потерпевшие пребывали в полной уверенности, что под руководством "брокера" проводят реальные операции с ценными бумагами, однако фактически они играли в онлайн-игру, которая имитирует работу форекс-компании, в том числе торги", — сообщает СК.



Изначально для потерпевших моделировали успешную финансовую деятельность, после чего "брокеры" убеждали граждан вкладывать все большие суммы. В случае отказа дополнительно вносить деньги на счет брокеры поясняли, что обналичить их не представляется возможным и чтобы продолжать пользоваться счетом, необходимо его пополнить на более крупную сумму.



Установленный на данный момент ущерб составляет около 650 тыс. долларов США.



Действия неустановленных представителей Trade12 квалифицированы по ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В рамках расследования подготовлен ряд международных поручений об оказании правовой помощи, проводятся все необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.



Уголовные дела в отношении представителей Trade12 возбуждались по всей Беларуси и в странах СНГ с 2016 года.



Следственный комитет обращает внимание, что интернет-сервис Trade12 не имеет прав на оказание финансовых услуг на территории Беларуси и внесен в черный список многих международных организаций по регулированию отношений в сфере финансовых рынков.