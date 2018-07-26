Под Брестом состоялась жеребьевка команд — участниц конкурса "Снайперский рубеж"

Минск, 26 июля. На полигоне Брестский состоялась жеребьевка, по результатам которой определился порядок выступления команд — участниц конкурса "Снайперский рубеж" в рамках АрМИ-2018.



Как сообщает Министерство обороны Беларуси, белорусской команде предстоит соревноваться под номером семнадцать и стартовать в пятом забеге вместе с представителями Кыргызстана, Бангладеш и Сирии.



Все команды получат одинаковые образцы оружия и оптики, чтобы находиться в равных условиях. "Немаловажно, что все оружие абсолютно новое. То есть каждая команда готовит оружие под себя. После получения оружия участники состязаний приступили к его обслуживанию и пристрелке", — говорится в сообщении МО Беларуси.



Торжественное открытие конкурса "Снайперский рубеж" запланировано на 28 июля и пройдет на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".



Всего в конкурсе участвуют команды из 18 государств.