Почти 34 тыс. болельщиков проследовало через Беларусь на ЧМ-2018

Минск, 26 июля. За время действия безвизового режима для болельщиков на ЧМ-2018 в России — с 15 июня по 25 июля — через белорусскую границу пропущено более 33,7 тыс. болельщиков, из них более 17 тыс. на въезд в Беларусь и почти 16,7 тыс. на выезд из страны. Об этом БелаПАН сообщили в Государственном пограничном комитете.



Больше всего болельщиков пересекло границу в национальном аэропорту Минск. Этим путем прибыли почти 6,2 тыс. человек, а всего через главную воздушную гавань страны в обоих направлениях оформлено 11,7 тыс. болельщиков.



Более 2,4 тыс. человек въехали в Беларусь через автодорожные пункты пропуска, 1,6 тыс. — через железнодорожные.



Больше всего среди болельщиков было граждан Польши, Аргентины и Бразилии.



Напомним, предполагалось, что через Беларусь проедут порядка 150 тыс. болельщиков.