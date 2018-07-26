Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/26/966479/
Дата распечатки: 26.07.2018 19:18
 
26.07.2018 17:48 Общество, Спорт

Почти 34 тыс. болельщиков проследовало через Беларусь на ЧМ-2018

Минск, 26 июля. За время действия безвизового режима для болельщиков на ЧМ-2018 в России — с 15 июня по 25 июля — через белорусскую границу пропущено более 33,7 тыс. болельщиков, из них более 17 тыс. на въезд в Беларусь и почти 16,7 тыс. на выезд из страны. Об этом БелаПАН сообщили в Государственном пограничном комитете.

Больше всего болельщиков пересекло границу в национальном аэропорту Минск. Этим путем прибыли почти 6,2 тыс. человек, а всего через главную воздушную гавань страны в обоих направлениях оформлено 11,7 тыс. болельщиков.

Более 2,4 тыс. человек въехали в Беларусь через автодорожные пункты пропуска, 1,6 тыс. — через железнодорожные.

Больше всего среди болельщиков было граждан Польши, Аргентины и Бразилии.

Напомним, предполагалось, что через Беларусь проедут порядка 150 тыс. болельщиков.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 26 Июль 2018, 19:18
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск