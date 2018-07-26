Белорусский МИД осудил террористическую атаку "Исламского государства" в сирийском городе Эс-Сувейда

Минск, 26 июля. Министерство иностранных дел Беларуси "решительно осуждает осуществленную 25 июля 2018 г. жестокую террористическую атаку группировки "Исламское государство" и последовавшие нападения банд террористов на населенные пункты в окрестностях сирийского города Эс-Сувейда, которые привели к многочисленным человеческим жертвам".



"Бесчеловечные акты насилия в отношении гражданского населения в Сирии не могут иметь оправдания и не должны оставаться без жесткой консолидированной реакции мирового сообщества, одной из приоритетных задач которого должна являться борьба с террористическими и экстремистскими группировками", — подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.



Официальный Минск выступает за "установление мира на сирийской земле" и будет "всегда непримирим в отношении любых проявлений терроризма".



В результате серии терактов в Эс-Сувейде погибло не менее 215 человек.