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Дата распечатки: 26.07.2018 21:12
 
26.07.2018 18:57 Политика

Белорусский МИД осудил террористическую атаку "Исламского государства" в сирийском городе Эс-Сувейда

Минск, 26 июля. Министерство иностранных дел Беларуси "решительно осуждает осуществленную 25 июля 2018 г. жестокую террористическую атаку группировки "Исламское государство" и последовавшие нападения банд террористов на населенные пункты в окрестностях сирийского города Эс-Сувейда, которые привели к многочисленным человеческим жертвам".

"Бесчеловечные акты насилия в отношении гражданского населения в Сирии не могут иметь оправдания и не должны оставаться без жесткой консолидированной реакции мирового сообщества, одной из приоритетных задач которого должна являться борьба с террористическими и экстремистскими группировками", — подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Официальный Минск выступает за "установление мира на сирийской земле" и будет "всегда непримирим в отношении любых проявлений терроризма".

В результате серии терактов в Эс-Сувейде погибло не менее 215 человек.
БелаПАН.

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