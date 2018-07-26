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Дата распечатки: 26.07.2018 21:12
 
26.07.2018 20:39 Политика

Служба безопасности Украины сообщила об 11 белорусских гражданах, воевавших в Сирии в составе т.н. группы Вагнера

Минск, 26 июля. Служба безопасности Украины в рамках расследования деятельности в стране, а также в Сирии российской "группы Вагнера" (в СМИ именуется как ЧВК (частная военная компания) Вагнера) установила участие в ней помимо иных иностранных наемников 11 граждан Беларуси. Информацию обнародовал на брифинге 26 июля руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

Шесть белорусских боевиков, по данным службы, в феврале 2018 года участвовали в неудачной попытке захвата нефтеперегонного завода в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор. Тогда ЧВК понесла серьезные потери, попав под удар американцев. Ранения получили и белорусские наемники.

"Мы передали эту информацию нашим партнерам, ведь наемничество их граждан в ЧВК Вагнера — преступление согласно законодательству", — сказал Гуськов.

Всего, по данным СБУ, в том бою погибло не менее 80 и было ранено почти 100 наемников ЧВК.

3 мая 2016 года в Беларуси вступили в силу поправки в законодательство, устанавливающие ответственность за экстремизм и участие в боевых действиях за рубежом.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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