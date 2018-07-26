Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/26/966522/
Дата распечатки: 27.07.2018 00:10
 
26.07.2018 22:16 Спорт

"Шахтер" упустил победу в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против польского "Леха"

Минск, 26 июля. Солигорский "Шахтер" сыграл вничью 1:1 с польским "Лехом" в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча прошла 26 июля на поле белорусской команды.

Хозяева открыли счет на 53-й минуте (Бакай) и пропустили на 89-й (Амарал).

Статистика (подсчет УЕФА): удары по воротам — 5:13 в пользу гостей, из них в створ ворот — 1:5, угловые удары — 4:10, офсайды — 3:0, штрафные удары — 6:17.

Ответная встреча пройдет 2 августа в Польше.

Сегодня первые матчи этой стадии отбора ЛЕ проводят также брестское "Динамо" (дома против греческого "Атромитоса") и минское "Динамо" (на выезде с "Дунайской Стредой").
Дмитрий Власов, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Пятница, 27 Июль 2018, 00:10
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск