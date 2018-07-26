"Шахтер" упустил победу в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против польского "Леха"

Минск, 26 июля. Солигорский "Шахтер" сыграл вничью 1:1 с польским "Лехом" в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча прошла 26 июля на поле белорусской команды.



Хозяева открыли счет на 53-й минуте (Бакай) и пропустили на 89-й (Амарал).



Статистика (подсчет УЕФА): удары по воротам — 5:13 в пользу гостей, из них в створ ворот — 1:5, угловые удары — 4:10, офсайды — 3:0, штрафные удары — 6:17.



Ответная встреча пройдет 2 августа в Польше.



Сегодня первые матчи этой стадии отбора ЛЕ проводят также брестское "Динамо" (дома против греческого "Атромитоса") и минское "Динамо" (на выезде с "Дунайской Стредой").