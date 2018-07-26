Брестское "Динамо", ведя 4:0, едва не упустило победу в матче с "Атромитосом",

Минск, 26 июля. Футболисты брестского "Динамо" едва не упустили победу над греческим "Атромитосом" в первом — домашнем — матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против греческого "Атромитоса".



Хозяева повели 4:0 после голов Филиповича (на 5-й минуте) и Савицкого (13, с пенальти, 61, 70), но в концовке пропустили три мяча (Мануссос, 74, Веретило, 80, в свои ворота, Кулурис, 88).



Статистика (подсчет УЕФА): удары по воротам — 12:8 в пользу "Динамо", из них в створ ворот — 7:4, угловые удары — 5:1, офсайды — 1:1, штрафные удары — 9:29.



2 августа соперники сыграют в Греции. Победитель пары в 3-м квалификационном раунде встретится с лучшим в паре "Железничар" (Босния и Герцеговина) — "Аполлон" (Кипр).



Как уже сообщалось, в этом же турнире солигорский "Шахтер" сыграл дома вничью 1:1 с польским "Лехом". В случае победы 2 августа белорусская команда будет соперничать с победителем пары "Генк" (Бельгия) — "Фола Эш" (Люксембург).



Сегодня поздно вечером в Словакии завершится первый матч 2-го квалификационного раунда ЛЧ "Дунайска Стреда" — "Динамо" (Минск). После первого тайма 1:1 (Пачинда, 45, с пенальти — Бегунов, 24).