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Дата распечатки: 27.07.2018 01:48
 
26.07.2018 23:53 Спорт

Минское "Динамо" обыграло на выезде словацкую "Дунайску Стреду" в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы

Минск, 26 июля. В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА минское "Динамо" победило на выезде словацкую "Дунайску Стреду" — 3:1 (Бегунов, 24, Макась, 77, Николич, 90+4 — Пачинда, 45, с пенальти).

С 39-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления защитника Милана Шимчака (за второе предупреждение).

Статистика (подсчет УЕФА): удары по воротам — 10:16 в пользу словаков, из них в створ ворот — 4:7, угловые удары — 0:4, офсайды — 6:2, штрафные удары — 19:27.

Ответный матч пройдет в Минске 2 августа. Победитель пары выходит на российский "Зенит".

Как уже сообщалось, в первых матчах 2-го квалификационного раунда ЛЕ солигорский "Шахтер" сыграл дома вничью 1:1 с польским "Лехом", а брестское "Динамо" также на своем поле победило греческий "Атромитос" — 4:3, ведя в счете 4:0.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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