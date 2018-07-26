"Репортеры без границ" обеспокоены угрозами в адрес редактора "Хартии'97" Натальи Радиной и призывают власти Польши защитить ее

Минск, 26 июля. Правозащитная организация "Репортеры без границ" обеспокоена безопасностью главного редактора сайта "Хартия'97" Натальи Радиной, которая получила анонимное письмо с угрозами. В заявлении, распространенном 26 июля, "Репортеры без границ" призвали власти Польши принять меры для защиты журналистки.



22 июля Радина, которая живет в Польше, написала на своей странице в "Фейсбуке": "Снова пришло анонимное письмо с угрозами: "Проститутка Радина, мы дышим тебе в спину, начинай бздеть, мразь нацистская! Тебе осталось пару дней, падаль пятоколонная! Мы уже тут. Оглядывайся чаще". Подобные угрозы раньше поступали постоянно, некоторое время их не было, а сейчас вот снова. В этой ситуации считаю это необходимым предать гласности. Письмо отличается по стилю и наглости. Я не боюсь этих угроз, буду продолжать работать как работала. Уверена, что в демократической Польше нахожусь в безопасности".



Руководитель департамента "Репортеров без границ" по ЕС и Балканам Полин Аде-Мевель, комментируя ситуация, сказала: "Эти угрозы убийством в отношении журналистки, которая живет в эмиграции в европейской стране, должны быть восприняты очень серьезно. Мы просим польские власти публично осудить ситуацию, найти виновных и сделать все возможное для защиты Натальи Радиной и ее сотрудников".



Радина была одной из обвиняемых по уголовному делу о массовых беспорядках 19 декабря 2010 года. С 20 декабря по 28 января 2010 года Радина находилась в СИЗО КГБ, откуда была отпущена под подписку о невыезде. До 30 марта 2011 года жила у родителей в Кобрине, по месту прописки, и продолжала заниматься журналистской деятельностью. 31 марта она, воспользовавшись вызовом из Кобрина в Минск к следователю КГБ, смогла с помощью друзей покинуть Беларусь. Уже 1 апреля журналистка была в Москве. Там она смогла получить документы с помощью Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ. 28 июля вылетела из российской столицы в Амстердам, поскольку Нидерланды стали первой страной, оказавшей ей поддержку как беженцу по линии ООН. Через неделю она переехала в Литву, где получила политическое убежище.



26 августа 2011 года стало известно, что в отношении Радиной прекращено уголовное преследование в рамках дела о массовых беспорядках в Минске 19 декабря 2010 года. Сама Радина отнеслась к этому известию скептически и в Беларусь не вернулась.



В сентябре 2012 года офис "Хартии'97" открылся в Польше, где Радина и сотрудники редакции проживают до сих пор.



В январе нынешнего года Министерство информации Беларуси приняло решение о блокировке сайта "Хартии'97", так как, по версии ведомства, на информационном ресурсе публиковались материалы, содержащие информацию, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь.



Белорусские и международные правозащитные организации осудили данное решение. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал Беларусь обеспечить гражданам беспрепятственный доступ к интернету.