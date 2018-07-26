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Дата распечатки: 26.07.2018 14:36
 
26.07.2018 13:43 Фото

Пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с торговлей людьми

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26 июля в Национальном пресс-центре состоялась пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с торговлей людьми.
 
На снимках:

2 — первый заместитель генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста Инна Лемешевская;
3 — заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Дмитрий Цаюн;
4 — начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Лариса Бельская;
5 — руководитель программы "Ла страда" международного общественного объединения "Гендерные перспективы" Елена Нестерук.
Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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