26.07.2018 13:43 Фото
Пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с торговлей людьми
26 июля в Национальном пресс-центре состоялась пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с торговлей людьми.
На снимках:
2 — первый заместитель генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста Инна Лемешевская;
3 — заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Дмитрий Цаюн;
4 — начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Лариса Бельская;
5 — руководитель программы "Ла страда" международного общественного объединения "Гендерные перспективы" Елена Нестерук.
На снимках:
2 — первый заместитель генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста Инна Лемешевская;
3 — заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Дмитрий Цаюн;
4 — начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Лариса Бельская;
5 — руководитель программы "Ла страда" международного общественного объединения "Гендерные перспективы" Елена Нестерук.