МВД о лидерстве Беларуси в рейтинге рабства: Это абсолютно не так

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26 июля в Национальном пресс-центре состоялась встреча с журналистами, посвященная Всемирному дню борьбы с торговлей людьми (отмечают 30 июля). В ее ходе в том числе был дан комментарий недавно опубликованной информации о том, что Беларусь заняла 20-е место в мире и первое среди европейских стран в Глобальном индексе рабства, подготовленном международной правозащитной организацией Walk Free Foundation.



Заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Дмитрий Цаюн: "У нас никто не спрашивал никакие сведения. Это космическая цифра, это абсолютно не так. Рейтинги отдельных стран, отдельных организаций абсолютно не совпадают с реальным положением дел в нашей стране".



Начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Лариса Бельская: "Организация Walk Free Foundation расположена в Австралии. Какие опросы она проводила в Беларуси, как она использовала государственную статистику — это остается за завесой тайны. Мы предоставляем информацию ООН, США. Walk Free Foundation у государства информацию не запрашивала. У нас есть все основания сомневаться в профессионализме оценки".



Руководитель программы "Ла страда" международного общественного объединения "Гендерные перспективы" Елена Нестерук: "Это абсолютно несправедливо и нечестно, что мы оказались в этом рейтинге на первом месте в Европе".