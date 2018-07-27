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Дата распечатки: 27.07.2018 09:50
 
27.07.2018 08:40 Экономика, Финансы

Беларусь разместит государственные облигации в РФ

Минск, 27 июля. Беларусь разместит в России государственные облигации. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 25 июля № 564, которым Министерству финансов поручено заключить соглашения об оказании услуг по организации эмиссии государственных облигаций Республики Беларусь, номинированных в российских рублях и эмитируемых на территории Российской Федерации,

Как сообщает пресс-служба правительства, будут заключены соглашения с тремя российскими банками — АО "Газпромбанк", ПАО "Совкомбанк" и ПАО "Финансовая корпорация "Открытие", а также с Евразийским банком развития (Казахстан).

Документ подписан в целях "подготовки к осуществлению государственных заимствований путем эмиссии на территории Российской Федерации государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств".
Андрей Середа, БелаПАН.

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