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Дата распечатки: 27.07.2018 11:28
 
27.07.2018 10:55 Экономика

Главы правительств Беларуси и России обсудили сотрудничество в энергетике, промышленности и других областях

Минск, 27 июля. Премьер-министры Беларуси и России Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев обсудили сотрудничество в энергетике, промышленности и других областях, сообщает ТАСС.

Встреча прошла 26 июля, накануне заседания Евразийского межправительственного совета в Санкт-Петербурге.

Кроме актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества в энергетике, промышленности, агропромышленном комплексе и других сферах, премьеры рассмотрели возможность реализации совместных кооперационных проектов.

Медведев и Кобяков отметили важность повышения эффективности взаимодействия в рамках Союзного государства и ЕАЭС.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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