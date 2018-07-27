27.07.2018 10:55 Экономика
Главы правительств Беларуси и России обсудили сотрудничество в энергетике, промышленности и других областях
Минск, 27 июля. Премьер-министры Беларуси и России Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев обсудили сотрудничество в энергетике, промышленности и других областях, сообщает ТАСС.
Встреча прошла 26 июля, накануне заседания Евразийского межправительственного совета в Санкт-Петербурге.
Кроме актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества в энергетике, промышленности, агропромышленном комплексе и других сферах, премьеры рассмотрели возможность реализации совместных кооперационных проектов.
Медведев и Кобяков отметили важность повышения эффективности взаимодействия в рамках Союзного государства и ЕАЭС.
Встреча прошла 26 июля, накануне заседания Евразийского межправительственного совета в Санкт-Петербурге.
Кроме актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества в энергетике, промышленности, агропромышленном комплексе и других сферах, премьеры рассмотрели возможность реализации совместных кооперационных проектов.
Медведев и Кобяков отметили важность повышения эффективности взаимодействия в рамках Союзного государства и ЕАЭС.