Военные помогают в уборке урожая

Минск, 27 июля. Для помощи сельскохозяйственным организациям страны в уборке урожая в Вооруженных силах сформированы три сводных автомобильных подразделения.



Как сообщает Министерство обороны, 26 и 27 июля личный состав убывает к местам выполнения задач в Могилевской, Минской и Витебской областях.



Всего в перевозке сельскохозяйственных грузов задействовано более 100 военнослужащих и 60 единиц автомобильной техники.