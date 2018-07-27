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Дата распечатки: 27.07.2018 11:28
 
27.07.2018 10:32 Безопасность

Военные помогают в уборке урожая

Минск, 27 июля. Для помощи сельскохозяйственным организациям страны в уборке урожая в Вооруженных силах сформированы три сводных автомобильных подразделения.

Как сообщает Министерство обороны, 26 и 27 июля личный состав убывает к местам выполнения задач в Могилевской, Минской и Витебской областях.

Всего в перевозке сельскохозяйственных грузов задействовано более 100 военнослужащих и 60 единиц автомобильной техники.
БелаПАН.

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