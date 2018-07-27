Прокуратура Гродненской области приняла дополнительные меры по профилактике преступлений в общественных местах

Минск, 27 июля. По информации прокуратуры Гродненской области, в первом полугодии 2018 года в регионе увеличилось количество преступлений, совершенных в общественных местах.



Зарегистрировано 681 такое преступление, что на 21 (+3,2%) превысило показатель аналогичного прошлогоднего периода и составило 15,8% от общего числа зарегистрированных преступлений в области. Причем 31 преступление отнесено к категории тяжких и особо тяжких. Участились преступления в учреждениях торговли, местах отдыха граждан, на дворовых территориях.



Число противоправных деяний в общественных местах существенно возросло в трех районах: Островецком (с 8 до 27), Мостовском (с 17 до 27) и Берестовицком (с 2 до 7).



Неблагополучное положение с "уличной" преступностью в текущем году складывается в Гродно, где за шесть месяцев зарегистрировано 283 преступления (41,6% от общего количества по области). В общественных местах совершено убийство, зафиксированы два факта умышленного причинения тяжких телесных повреждений, три разбоя, четыре случая особо злостного хулиганства, 16 преступлений против половой свободы и неприкосновенности (потерпевшими от преступлений этой категории в основном признаны несовершеннолетние).



Согласно данным анализа, причинами и условиями совершения тяжких и особо тяжких преступлений являются: отсутствие должного реагирования на поступавшие сигналы о лицах, склонных к совершению противоправных действий; невыявление субъектами профилактики граждан асоциальной направленности, злоупотребляющих алкогольными напитками; непроведение с вышеуказанными лицами работы по социальной реадаптации и недопущению правонарушений.



Предметом особой обеспокоенности в прокуратуре называют резкий, с 75 до 147 случаев, рост зарегистрированных в общественных местах проявлений хулиганства, предусмотренных ст. 339 УК (21,6% в структуре анализируемого сегмента преступности). При этом половина зарегистрированных в общественных местах фактов хулиганства связаны с повреждением автомобилей и другого имущества граждан. Тринадцать таких преступлений совершены в местах отдыха (кафе, рестораны, ночные клубы), 10 из них сопровождались причинением телесных повреждений либо угрозами их причинения. Большинство фактов уголовно наказуемых проявлений хулиганства зарегистрированы в Гродно, Лиде и Слониме.



Уровень раскрываемости преступлений, предусмотренных ст. 339 УК, по итогам прошедшего полугодия составил 64,6%.



Прокуратура Гродненской области подвергла критике работу территориальных органов внутренних дел по поддержанию общественного порядка, внесла начальнику УВД Гродненского облисполкома представление об устранении нарушений законодательства о профилактике правонарушений в общественных местах.



О недостатках в организации профилактической работы было сказано на заседании коллегии прокуратуры Гродненской области по итогам работы за первое полугодие 2018 года.



Перед прокурорами поставлена задача провести дополнительные надзорные мероприятия для улучшения координации субъектов профилактики.