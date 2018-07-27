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Дата распечатки: 27.07.2018 13:11
 
27.07.2018 11:17 Общество

Столичные следователи установили обстоятельства ДТП, в котором погибла пассажирка мотоцикла

Минск, 27 июля. В Минске следователи установили обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла 27-летняя женщина.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Марина Дранькова, 9 апреля около 23.30 при движении около дома № 46 по проспекту Независимости на проезжую часть опрокинулся мотоцикл "Сузуки", которым управлял мужчина 1990 года рождения. В результате аварии от полученных травм 27-летняя пассажирка 14 апреля скончалась в больнице.

В связи со смертью женщины материалы проведенной органами дознания проверки поступили в УСК по Минску для принятия решения о возбуждении дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения либо смерть человека).

В ходе расследования установлено, что мотоциклист двигался со скоростью около 108 км/ч, что лишало его возможности контролировать изменение дорожной обстановки и не обеспечивало безопасные условия перевозки пассажира.

По выводам следствия, обвиняемый при возникновении препятствия в виде автомобиля своевременно не принял мер к снижению скорости, вплоть до остановки транспортного средства, применил неправильные приемы управления, в результате чего допустил занос и опрокидывание мотоцикла.

Согласно заключению автотехнической экспертизы управления Госкомитета судебных экспертиз по Минску, в ходе исследования каких-либо неисправностей рабочей тормозной системы мотоцикла, существовавших до ДТП, не выявлено.

Водитель в полном объеме признал вину в совершенном ДТП и раскаялся в содеянном.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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