Ставки акцизов на топливо в 2019 году снизятся на 25%

Минск, 27 июля. С 2019 года ставки акцизов на топливо в Беларуси могут снизиться на 25% — это предусматривают поправки в Налоговый кодекс.

Согласно проекту новой редакции кодекса, ставка акцизов на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5, будет установлена в 435,08 рубля за тонну (сейчас — 580,1 рубля), на бензин класса 5 — 252,59 рубля за тонну (сейчас — 336,8 рубля).



На дизельное топливо, не соответствующее классу 5, планируется установить акциз в 187,05 рубля за тонну (сейчас — 249,4 рубля), на дизтопливо класса 5 — 138,3 рубля за тонну (сейчас — 184,4 рубля).



Таким образом, с будущего года акцизы на топливо планируется снизить примерно на четверть.



Министерство финансов допускает в будущем полный отказ от практики взимания акцизов на автомобильное топливо.



"В настоящее время мы осознаем реальные риски значительных потерь доходов бюджета, которые могут наступить в течение трех-пяти предстоящих лет, и просчитываем меры по их минимизации", — отметил замминистра финансов Дмитрий Кийко в статье, опубликованной в июньском номере журнала "Финансы, учет, аудит".



В случае реализации всех рисков, сообщил Кийко, бюджет может лишиться поступлений на сумму, эквивалентную 3,8% ВВП.



Наиболее масштабным, по его словам, вызовом для бюджета является "завершение Россией "налогового маневра" с отказом от взимания вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты". Чиновник обратил внимание, что в 2018 году бюджет рассчитывает получить пошлины от экспорта нефти на 1,3 млрд (1,2% к ВВП).



В числе других вызовов для бюджета, отметил замминистра, "необходимость принятия внутренних компенсационных мер по обеспечению эффективности нефтепереработки".



По его словам, Минфин рассматривает сценарий отмены акцизов на автомобильное топливо для сохранения цен для населения на приемлемом уровне. "Для сохранения приемлемого для экономики и населения уровня розничных цен на топливо, возможно, придется полностью отказаться от взимания акцизов на автомобильное топливо, а это потери доходов в размере порядка 0,7% к ВВП", — предположил Кийко.