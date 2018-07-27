Саснович вышла в полуфинал крупного теннисного турнира в Москве

Минск, 27 июля. 24-летняя белорусская теннисистка Александра Саснович (42-й номер в рейтинге WTA) вышла в полуфинал одиночного разряда на крупном турнире в Москве с призовым фондом 750 тыс. долларов.



Соперница Саснович по четвертьфиналу — латвийская теннисистка Анастасия Севастова (20) — снялась с соревнований.



Таким образом, белоруска автоматически прошла дальше по турнирной сетке. В 1/2 финала Саснович сыграет с победителем пары Юлия Гёргес (10, Германия) — Ольга Данилович (187, Сербия).



С начала года Саснович заработала 692 тыс. долларов призовых.