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Дата распечатки: 27.07.2018 13:11
 
27.07.2018 11:57 Спорт

Саснович вышла в полуфинал крупного теннисного турнира в Москве

Минск, 27 июля. 24-летняя белорусская теннисистка Александра Саснович (42-й номер в рейтинге WTA) вышла в полуфинал одиночного разряда на крупном турнире в Москве с призовым фондом 750 тыс. долларов.

Соперница Саснович по четвертьфиналу — латвийская теннисистка Анастасия Севастова (20) — снялась с соревнований.

Таким образом, белоруска автоматически прошла дальше по турнирной сетке. В 1/2 финала Саснович сыграет с победителем пары Юлия Гёргес (10, Германия) — Ольга Данилович (187, Сербия).

С начала года Саснович заработала 692 тыс. долларов призовых.
Александр Ванкович, БелаПАН.

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