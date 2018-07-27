Минск, 27 июля. На пожаре в Минском районе погибли двое детей 2014 и 2011 годов рождения.



Как сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, 26 июля в 23.37 поступила информация о возгорании в комнате на пятом этаже пятиэтажного общежития в поселке Лесной Минского района.



Прибывшие к месту вызова пожарные обнаружили, что из окна на пятом этаже идет дым. Спасатели вынесли из комнаты двух детей без сознания и передали бригаде скорой медицинской помощи. "После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть детей", — говорится в сообщении.



Выяснилось, что на момент происшествия брат с сестрой находились дома одни. Дети жили с отцом. По предварительным данным, отец был на рыбалке.



Огнем уничтожены кровать и постельные принадлежности, повреждена отделка стен и оконное остекление в комнате, закопчены имущество и отделка стен блока.



Причина пожара устанавливается.