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Дата распечатки: 27.07.2018 14:37
 
27.07.2018 12:49 Общество

Назначены автотехнические экспертизы в связи с ДТП в Каменецком районе с гибелью четырех человек

Минск, 27 июля. По факту дорожно-транспортного происшествия в Каменецком районе Брестской области, в результате которого погибла семья из четырех человек, назначены автотехнические экспертизы.

Как сообщает Государственный комитет судебных экспертиз, для установления взаимного расположения транспортных средств в момент первоначального контакта, а также установления их мест столкновений назначены автотехнические экспертизы, производство которых поручено специалистам управления ГКСЭ по Брестской области. Экспертам предстоит определить техническое состояние автомобилей "Рено" и "МАЗ" (состояние рулевого управления, рабочей тормозной системы и ходовой части) на момент ДТП.

По информации ГКСЭ, авария произошла 26 июля около 08.15 на 34-м километре автодороги Брест — Каменец — национальный парк "Беловежская пуща" вблизи деревни Радость Каменецкого района. По предварительным сведениям, водитель "МАЗа", житель деревни Ходосы Каменецкого района, при совершении маневра левого поворота на автодорогу Р-83 не предоставил преимущество "Рено" под управлением брестчанина и совершил с ним столкновение. В результате ДТП погибли пассажиры "Рено" — супруга водителя и их сыновья двух и пяти лет. Водителя легкового автомобиля доставили в больницу, где он скончался. Водитель "МАЗа" не пострадал.

Управлением Следственного комитета по Брестской области возбуждено дело по ч. 3 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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