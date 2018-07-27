Беларусь ограничивает ввоз мяса из китайской провинции Гуандун

Минск, 27 июля. Беларусь с 28 июля вводит временные ограничения на ввоз мяса из провинции Гуандун (Китай) из-за ящура, сообщает сайт департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.



По информации Международного эпизоотического бюро, на территории провинции Гуандун зарегистрирован случай заболевания восприимчивых видов животных ящуром.



В связи с этим вводятся временные ограничения на ввоз из региона восприимчивых к ящуру животных, мяса, мясопродуктов и другого сырья, полученного от убоя животных, восприимчивых к заболеванию, кожевенного, рогокопытного, кишечного, овчинно-мехового и мерлушкового сырья, молока и молочных продуктов, полученных от крупного и мелкого рогатого скота.



Все ранее выданные разрешения на ввоз этих товаров отменяются.