Белорусская сборная завоевала серебро на чемпионате мира по вертолетному спорту

Минск, 27 июля. Белорусская сборная заняла второе место на чемпионате мира по вертолетному спорту, который проходит в Минске с 23 по 29 июля, сообщила Белорусская федерация авиационного спорта (БФАС).



Кроме того, один из экипажей сборной впервые вошел в число призеров в личном зачете. "Тем самым, это лучшее выступление белорусских вертолетчиков в истории", — отметили в БФАС.



В командном зачете победила сборная России, выигравшая также и все прошлые чемпионаты. Второе место завоевали белорусские вертолетчики, а замкнули тройку польские пилоты.



Среди экипажей уже двукратными чемпионами стали Максим Сотников и Олег Пуоджюкас, выступающие за Россию. На втором месте их соотечественники Андрей Орехов и Вадим Сазонов. Бронзу мирового первенства впервые завоевали белорусы Алексей Мочанский и Антон Данченко.



Белорусы преуспели и в отдельных дисциплинах. В частности экипаж Владимира Бугаева и Андрея Рогонова взял золото в параллельной развозке грузов. Пилоты тренируются в Витебском аэроклубе.



"Белорусская сборная превзошла свои прежние результаты, — отметил генеральный секретарь БФАС Антон Быстров. — Если в прошлом чемпионате у нее было только одно командное место, то сейчас есть награды и в личном зачете. Надо понимать, что в вертолетном спорте нельзя сразу же стать чемпионом — это всегда планомерное развитие. И мы видим, что оно более чем успешное: минские и витебские пилоты вошли в число лучших вертолетчиков мира. Они показали хорошие результаты практически в каждой дисциплине".



По словам чемпиона Олега Пуоджюкаса, Россия и Беларусь — это одна школа. "Мы еще научили поляков, которые уже начинают нас по-хорошему прижимать. Так что спортивная семья увеличивается. Мы пытаемся передать свой опыт другим странам. Чемпионат в Минске организован на высшем уровне. Видно, что в Беларуси вертолетный спорт поддерживается", — сказал он.



В чемпионате мире приняли участие 36 экипажей из разных стран. Самой многочисленной была российская сборная, представленная 13 экипажами. В Минске также выступили вертолетчики из Австрии, Германии, Китая, Польши и Украины. Все экипажи выполняли упражнения на двух моделях вертолетов — Robinson R-44 и Ми-2.



В предстоящие выходные дни соревнования продолжатся, но уже на Кубке мира. На аэродроме Боровая пилоты будут состязаться в вертолетных гонках, которые можно будет увидеть в Минске на авиационном фестивале "#Пронебо". Победителя определят в формате "на выбывание": после квалификации восемь лучших экипажей выйдут в финал, где будут соревноваться по парам. На фестивале представят около 30 летательных аппаратов: аэростаты, вертолеты, автожиры и самолеты, в том числе ночной бомбардировщик По-2.