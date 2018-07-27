Палата представителей выступает за защиту прав собственности инвесторов

Минск, 27 июля. Депутаты Палаты представителей подготовили рекомендации по улучшению инвестиционного климата Беларуси. Размещенные на сайте нижней палаты рекомендации подготовлены по итогам состоявшегося 26 июня круглого стола "Международно-правовая практика работы с иностранными инвесторами и возможности улучшения инвестиционной привлекательности Республики Беларусь".



Депутаты отмечают, что инвестиционный потенциал экономики Беларуси используется не в полной мере. Они предлагают оценивать работу местных органов власти по развитию экономики региона с учетом объема привлеченных прямых иностранных инвестиций на чистой основе и уставных фондов предприятий с иностранным капиталом.



Парламентарии намерены усилить контроль за разработкой стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций до 2035 года, включающей в том числе меры стимулирования инвестиционной деятельности, защиты и государственной поддержки инвестиций, развития венчурного инвестирования, инновационной активности субъектов хозяйствования.



Предлагается на системной основе проводить опросы коммерческих организаций с иностранными инвестициями и представительств об изменениях инвестиционного климата с тем, чтобы согласовывать интересы государства и иностранного бизнеса при совершенствовании инвестиционной политики. Кроме того, депутаты выступают за активизацию работы постоянного комитета при Консультативном совете по иностранным инвестициям при правительстве и Национального агентства инвестиций и приватизации.



По их мнению, необходимо шире привлекать к подготовке ежегодного плана мероприятий по совершенствованию инвестиционного климата представителей бизнес-сообщества.



Парламентарии высказались за проведение комплексной оценки хода реализации и эффективности заключенных инвестиционных договоров, ограничение практики установления социальных и других некоммерческих обязательств при заключении инвестиционного договора. Также рекомендуется повышать "доверие иностранного инвестора к государству как надежному партнеру, минимизацией количества дел против Республики Беларусь, рассматриваемых в международных судах, включая международные арбитражные суды; рассмотреть возможность отказа от иммунитета государства в отношениях с иностранными инвесторами".



Также, считают в Палате представителей, необходимо упростить доступ иностранных инвесторов к земельным, природным, энергетическим, трудовым и иным ресурсам, исключить ограничения в отношении репатриации прибыли.



"Осуществлять совершенствование национального законодательства в целях стимулирования инвестиционной активности в направлении укрепления гарантии защиты прав собственности, законодательного регулирования порядка национализации, повышения стабильности работы инвесторов, ухода от специальной фиксации перечня их прав и обязанностей, снижения и оптимизации мер административной и уголовной ответственности в экономической сфере, упрощения налогового администрирования, обеспечения механизмов защиты добросовестных инвесторов, совершенствования корпоративного законодательства и законодательства в сфере инвестиций, актуализации нормативного регулирования государственно-частного партнерства, в областях налоговой политики, интеллектуальной собственности и антимонопольной деятельности", — отмечается в рекомендациях.



Депутаты считают важным проанализировать существующие требования к субъектам хозяйствования и упразднить излишние требования, устаревшие в связи с развитием новых и высоких технологий.



Парламентарии призывают госорганы выработать решения в отношении приватизации градообразующих и монопольных предприятий и обеспечить вовлечение свободных производственных и сельскохозяйственных активов в оборот, а также "рассмотреть возможность расширения использования права собственности на землю как одного из ключевых элементов стимулирования инвестиций".



Они также выступают за гармонизацию национального законодательства с законодательством "наиболее привлекательных в инвестиционном отношении стран".