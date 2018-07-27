Перед выходными на торгах белорусский рубль ослабел к доллару и российскому рублю, укрепился — к евро

Минск, 27 июля. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 27 июля белорусский рубль ослабел к доллару США и российскому рублю, но укрепился к евро.



По итогам торгов курс евро снизился на 0,0118 рубля (0,51%) и составил 2,32 рубля.



Курс доллара вырос на 0,0029 рубля (0,15%) до 1,9922 рубля.



Курс российского рубля увеличился на 0,0034 рубля (0,11%) и составил 3,1638 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Национальный банк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая зависит от цен на нефть. 26 июля фьючерсы на североморскую смесь Brent пошли в рост и торгуются около 75 долларов за баррель.



В России средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на 10.00 пятницы повышался на 5 копеек — до 63,01 рубля, следует из данных Московской биржи.