В ДТП в Борисовском районе тяжелые травмы получил ребенок

Минск, 27 июля. В Борисовском районе в дорожно-транспортном происшествии ребенок получил тяжелые травмы.



Как сообщает управление ГАИ УВД Минского облисполкома, в Борисовском районе 26 июля около 14.35 на автодороге Приямино — Велятичи — Выдрица 34-летний водитель, управляя фурой Iveco Daily, вблизи деревни Каменка совершил наезд на шестилетнюю девочку.



Выяснилось, что ребенок вместе с бабушкой вышли из рейсового автобуса на остановке, а на противоположной стороне их ждал дедушка. Увидев того, внучка внезапно стала перебегать дорогу и попала под проходящий автомобиль. Пострадавшая с закрытой черепно-мозговой травмой тяжелой степени госпитализирована в реанимационное отделение больницы.



Возбуждено уголовное дело.