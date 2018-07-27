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Дата распечатки: 27.07.2018 16:24
 
27.07.2018 14:51 Общество, Экономика

Минская фирма недоплатила более 90 тысяч рублей налогов при поставке сырья и оборудования винодельческим предприятиям

Минск, 27 июля. Минская фирма недоплатила более 90 тысяч рублей налогов при поставке сырья, материалов и оборудования винодельческим предприятиям.

Как сообщает пресс-служба Комитета государственного контроля, в 2015 году руководитель фирмы приобретал в России за наличный расчет товарно-материальные ценности, которые поставлял белорусским предприятиям винодельческой отрасли по завышенным ценам.

"Чтобы создать видимость легальной деятельности, директор пользовался услугами лжепредпринимательских структур, — говорится в сообщении. — Он помещал в бухгалтерский учет своего предприятия полученные от лжеструктур фиктивные накладные, в соответствии с которыми сырье, материалы, оборудование якобы приобретались на территории Беларуси по безналичному расчету. Таким образом завышались затраты фирмы на приобретение товарно-материальных ценностей, что повлекло неуплату налогов за 2015 год в размере более 90 тысяч рублей".

В отношении руководителя фирмы возбуждено дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). В настоящее время устанавливаются все виновные лица.

Отмечается, что в 2017 году по результатам совместной проверки финансовой милиции и Комитета госконтроля Витебской области директор фирмы был приговорен судом к шести годам лишения свободы за махинации, уклонение от уплаты налогов и коррупционные преступления. В 2018 году в ходе дополнительной проверки этого общества с ограниченной ответственностью были выявлены новые факты нарушений, совершенных три года назад.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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