Военные СНГ обсудили в Астане ход подготовки к учениям "Чистое небо — 2018"

Минск, 27 июля. Военные стран СНГ провели 26 июля в Астане штабные переговоры по учениям "Чистое небо — 2018", сообщается на сайте Исполнительного комитета Содружества со ссылкой на Министерство обороны Казахстана.



Переговоры состоялись в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил Казахстана в соответствии с планом проведения совместных мероприятий объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ на 2018 год.