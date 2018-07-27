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Дата распечатки: 27.07.2018 16:24
 
27.07.2018 14:41 Безопасность

Военные СНГ обсудили в Астане ход подготовки к учениям "Чистое небо — 2018"

Минск, 27 июля. Военные стран СНГ провели 26 июля в Астане штабные переговоры по учениям "Чистое небо — 2018", сообщается на сайте Исполнительного комитета Содружества со ссылкой на Министерство обороны Казахстана.

Переговоры состоялись в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил Казахстана в соответствии с планом проведения совместных мероприятий объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ на 2018 год.
БелаПАН.

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