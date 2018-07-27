Выручка от экспорта лесопродукции и оказания услуг Минлесхоза за первое полугодие превысила план почти на 10%

Минск, 27 июля. Экспорт лесопродукции и оказания услуг Министерства лесного хозяйства за первые шесть месяцев 2018 года составил 63,3 млн долларов, сообщила пресс-служба ведомства.



Выручка от реализации продукции (работ и услуг) по итогам работы за первое полугодие составила 460,3 млн рублей, превысив план на 9,8%.



Поступления от ведения лесного и охотничьего хозяйства в январе—июне сложились на уровне 180,5 млн рублей при плане 165,4 млн рублей.



Выросла среднемесячная зарплата работников отрасли: за первое полугодие в среднем по отрасли она составила 904 рубля, отмечается в релизе. Превышение темпа роста производительности труда над темпом роста среднемесячной заработной платы по отрасли составило 3,1 процентного пункта.