27.07.2018 15:34 Общество
Санэпидемслужба запретила купание в трех водоемах и ограничила в 44
Минск, 27 июля. Санэпидемслужба запретила купание в трех водоемах страны и ограничила в 44.
Как сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, купание запрещено на пляже городского парка Жабинки (Брестская область), в Минске на пляжах № 8 и 9 Заславского водохранилища.
Ограничено купание детей на территории 21 рекреационной зоны. В Брестской области это зоны отдыха на озерах Меднянское в деревне Медно и Рогознянское в поселке Берестье Брестского района; пляж озера Визжар в Жабинке; пляжи на озере в деревне Хмелево и санатория "Надзея" Жабинковского района; пляж зоны отдыха по улице Октябрьской революции (Гребной канал), пляж "Восток", правый берег реки Мухавец в районе Гузнянского моста в Бресте; открытый водоем парка города Малорита; на реке Щара в деревне Дарево (Ляховичский район).
В Гомеле ограничено купание на пляжах "Волотовской", "Западный", "Любенский".
В Минской области купание ограничено в реке Случь в районе 11-го Городка (ул. Социалистическая) в Слуцке и в водохранилище Рудня Слуцкого района; в Немане по ул. Школьной агрогородка Могильно; в водоеме по ул. Неманской и в реке Уздянка в Узде; в реке Уса у санатория "Подъельники" (Узденский район); со стороны пляжа на Солигорском водохранилище.
В Могилевской области под ограничения попали пляж № 1 "Центральный" и пляж санатория имени Ленина в Бобруйске.
Ограничено купание детей и взрослых на территории 23 рекреационных зон. В Бресте — на пляже "Центральный" на обоих берегах Мухавца. В Могилевской области — на Гребеневском водохранилище, пляжах на Днепре в Могилеве, у деревни Полыковичи, в Шклове; в пруду деревни Вильчицы Могилевского района. В Гродненской области — в зонах отдыха на озерах в деревне Ошурки Щучинского района и в Щучине; на озере Лидское. В Минске — на пляже № 1 Заславского водохранилища; пляжах № 2, 5—8 водохранилища Дрозды; пляже № 1 на Комсомольском озере. В Гомеле — на пляжах "Каскад-1", "Каскад-2", "Центральный", "Прудковский", "Роповский" и "Новобелицкий".
С 20 по 26 июля специалисты санитарно-эпидемиологической службы обследовали 349 зон рекреации. На 42 из них установлены нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов в части содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания, общественных туалетов.
Лабораторные исследования 710 проб воды показали, что 67 из них не соответствуют гигиеническим нормативам.
Как сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, купание запрещено на пляже городского парка Жабинки (Брестская область), в Минске на пляжах № 8 и 9 Заславского водохранилища.
Ограничено купание детей на территории 21 рекреационной зоны. В Брестской области это зоны отдыха на озерах Меднянское в деревне Медно и Рогознянское в поселке Берестье Брестского района; пляж озера Визжар в Жабинке; пляжи на озере в деревне Хмелево и санатория "Надзея" Жабинковского района; пляж зоны отдыха по улице Октябрьской революции (Гребной канал), пляж "Восток", правый берег реки Мухавец в районе Гузнянского моста в Бресте; открытый водоем парка города Малорита; на реке Щара в деревне Дарево (Ляховичский район).
В Гомеле ограничено купание на пляжах "Волотовской", "Западный", "Любенский".
В Минской области купание ограничено в реке Случь в районе 11-го Городка (ул. Социалистическая) в Слуцке и в водохранилище Рудня Слуцкого района; в Немане по ул. Школьной агрогородка Могильно; в водоеме по ул. Неманской и в реке Уздянка в Узде; в реке Уса у санатория "Подъельники" (Узденский район); со стороны пляжа на Солигорском водохранилище.
В Могилевской области под ограничения попали пляж № 1 "Центральный" и пляж санатория имени Ленина в Бобруйске.
Ограничено купание детей и взрослых на территории 23 рекреационных зон. В Бресте — на пляже "Центральный" на обоих берегах Мухавца. В Могилевской области — на Гребеневском водохранилище, пляжах на Днепре в Могилеве, у деревни Полыковичи, в Шклове; в пруду деревни Вильчицы Могилевского района. В Гродненской области — в зонах отдыха на озерах в деревне Ошурки Щучинского района и в Щучине; на озере Лидское. В Минске — на пляже № 1 Заславского водохранилища; пляжах № 2, 5—8 водохранилища Дрозды; пляже № 1 на Комсомольском озере. В Гомеле — на пляжах "Каскад-1", "Каскад-2", "Центральный", "Прудковский", "Роповский" и "Новобелицкий".
С 20 по 26 июля специалисты санитарно-эпидемиологической службы обследовали 349 зон рекреации. На 42 из них установлены нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов в части содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания, общественных туалетов.
Лабораторные исследования 710 проб воды показали, что 67 из них не соответствуют гигиеническим нормативам.