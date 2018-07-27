27.07.2018 16:10 Экономика, Политика
Медведев: Создание общих рынков нефти и газа в ЕАЭС потребует устранения имеющихся препятствий
Минск, 27 июля. Создание общих рынков нефти и газа в Евразийском экономическом союзе к 2025 году потребует дополнительной работы по устранению имеющихся препятствий, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев 27 июля на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге.
По его словам, на заседании в узком составе подробно обсуждалось формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, а также природного газа. "Мы должны обеспечить для бизнеса недискриминационные и прозрачные условия, в целом нам нужно будет проделать дополнительную работу по устранению препятствий, которые мешают созданию общих рынков ЕврАзЭС", — цитирует Медведева ТАСС.
"Мы сформировали экспертную группу по ликвидации барьеров, в нее вошли представители бизнес-сообществ наших стран, их опыт и профессионализм здесь будут востребованы", — отметил он.
Российский премьер назвал "в целом неплохим" продвижение в этой сфере, напомнив, что в начале текущего года было подписано соглашение о маркировке товаров средствами идентификации. "Рассчитываем на то, что скоро в государствах-участниках пройдут все необходимые процедуры, чтобы документ вступил в силу уже в этом году", — сказал премьер-министр РФ.
Медведев сообщил, что в России до конца года планируется создать систему, которая охватит весь цикл от выпуска товаров таможней до их продажи в розницу. "Предлагаю в максимально сжатые сроки распространить этот механизм на весь союз, выгоды очевидны: налаживание эффективного государственного контроля, защита потребителей и создание благоприятных условий для ведения бизнеса", — заявил глава правительства.
Также Медведев отметил, что страны ЕАЭС должны быть готовы к "коллективным шагам в случае необходимости отстаивать свои торгово-экономические интересы на мировой арене". По его словам, актуальным вопросом остается поиск адекватного ответа на всякого рода торговые ограничения, которые вводятся зарубежными партнерами. Премьер-министр отметил, что сфера безопасности является национальной зоной ответственности. "Но тем не менее важно и коллективные шаги определить, если потребуется, отстаивать наши общие торгово-экономические интересы. А это не исключено, и опыт последнего периода, всякого рода споров, которые идут в различных регионах с участием самых разных стран и союзов стран, это напрямую доказывает", — подчеркнул Медведев.
По его словам, на заседании в узком составе подробно обсуждалось формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, а также природного газа. "Мы должны обеспечить для бизнеса недискриминационные и прозрачные условия, в целом нам нужно будет проделать дополнительную работу по устранению препятствий, которые мешают созданию общих рынков ЕврАзЭС", — цитирует Медведева ТАСС.
"Мы сформировали экспертную группу по ликвидации барьеров, в нее вошли представители бизнес-сообществ наших стран, их опыт и профессионализм здесь будут востребованы", — отметил он.
Российский премьер назвал "в целом неплохим" продвижение в этой сфере, напомнив, что в начале текущего года было подписано соглашение о маркировке товаров средствами идентификации. "Рассчитываем на то, что скоро в государствах-участниках пройдут все необходимые процедуры, чтобы документ вступил в силу уже в этом году", — сказал премьер-министр РФ.
Медведев сообщил, что в России до конца года планируется создать систему, которая охватит весь цикл от выпуска товаров таможней до их продажи в розницу. "Предлагаю в максимально сжатые сроки распространить этот механизм на весь союз, выгоды очевидны: налаживание эффективного государственного контроля, защита потребителей и создание благоприятных условий для ведения бизнеса", — заявил глава правительства.
Также Медведев отметил, что страны ЕАЭС должны быть готовы к "коллективным шагам в случае необходимости отстаивать свои торгово-экономические интересы на мировой арене". По его словам, актуальным вопросом остается поиск адекватного ответа на всякого рода торговые ограничения, которые вводятся зарубежными партнерами. Премьер-министр отметил, что сфера безопасности является национальной зоной ответственности. "Но тем не менее важно и коллективные шаги определить, если потребуется, отстаивать наши общие торгово-экономические интересы. А это не исключено, и опыт последнего периода, всякого рода споров, которые идут в различных регионах с участием самых разных стран и союзов стран, это напрямую доказывает", — подчеркнул Медведев.