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Дата распечатки: 27.07.2018 16:24
 
27.07.2018 15:54 Общество

Следствие устанавливает обстоятельства гибели двух детей на пожаре под Минском

Минск, 27 июля. В Минском РОСК устанавливаются обстоятельства пожара, в результате которого погибли двое детей.

Как сообщает Следственный комитет Беларуси, поздно вечером 26 июля в Минский районный отдел по чрезвычайным ситуациям потупило сообщение о пожаре в одном из общежитий в агрогородке Лесной. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела двух малолетних детей — 4-летнего мальчика и 7-летней девочки. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала их смерть.

По данным следствия, незадолго до пожара дети были оставлены в комнате общежития их отцом — 32-летним мужчиной. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству).

Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты объекты, подлежащие исследованию. Сейчас продолжаются допросы свидетелей, в том числе лиц, проживающих в общежитии, а также сотрудников РОЧС.

Для установления причины смерти детей назначены судебно-медицинские экспертизы.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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